Стали известны итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы

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Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы:

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Олимпиакос» (Греция);

«Фенербахче» (Турция) — «Рейнджерс» (Шотландия);

«Аякс» (Нидерланды) — «Айнтрахт» (Германия);

«Стяуа» (Румыния) — «Лион» (Франция);

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Тоттенхэм» (Англия);

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Лацио» (Италия);

«Рома» (Италия) — «Атлетик» Бильбао (Испания).

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 6 марта. Ответные игры запланированы на 13 марта. Финал турнира пройдёт 21 мая в Бильбао (Испания).

Действующий победитель Лиги Европы – итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша турнира «богиня» обыграла леверкузенский «Байер» (3:0).