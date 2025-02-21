Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В результате неё сформировались следующие пары:

«Брюгге» — «Астон Вилла»;

«Боруссия» Дортмунд — «Лилль»;

«Реал» — «Атлетико»;

«Бавария» — «Байер»;

ПСВ — «Арсенал»;

«Фейеноорд» — «Интер»;

«ПСЖ» — «Ливерпуль»;

«Бенфика» — «Барселона».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).