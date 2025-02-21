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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025
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Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В результате неё сформировались следующие пары:

  • «Брюгге» — «Астон Вилла»;
  • «Боруссия» Дортмунд — «Лилль»;
  • «Реал» — «Атлетико»;
  • «Бавария» — «Байер»;
  • ПСВ — «Арсенал»;
  • «Фейеноорд» — «Интер»;
  • «ПСЖ» — «Ливерпуль»;
  • «Бенфика» — «Барселона».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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