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Илья Кутепов: звёзды — это Киркоров, блёстки, а футболисты просто работяги

Илья Кутепов: звёзды — это Киркоров, блёстки, а футболисты просто работяги
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Защитник «Велеса» Илья Кутепов рассказал, как к нему относятся партнёры по команде. Бывший футболист «Спартака» и «Торпедо» выступает за «Велес» с 2023 года.

– В команде вы котируетесь как звезда?
– Я бы сказал – как старший товарищ. Не люблю слово «звезда». В моём понимании это что-то недосягаемое, что-то очень важное. Так что не примеряю на себя такой статус, не нравится он мне.

– Наверное, «звезда» звучит слишком пафосно, это понятие из шоу-бизнеса.
– Скорее всего, да. Это какие-то блёстки, светомузыка. Как мы привыкли – Киркоров или кто-то вроде него. Это звезда, а мы просто работяги, трудимся, — приводит слова Кутепова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Леон Второй лиги 31-летний Илья Кутепов провёл 15 матчей, в которых забил два мяча. Также на счету футболиста одна игра в Фонбет Кубке России. Действующий контракт Кутепова с «Велесом» рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 300 тыс.

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