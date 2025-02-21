Стала известна полная турнирная сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025

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Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В результате неё сформировались восемь пар команд, которые поборются за главный клубный трофей Европы.

Сформирована полная турнирная сетка плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Команды разделены на правую и левую часть сетки. Таким образом, сразу стали известны потенциальные соперники по четвертьфиналам, полуфиналам и финалу турнира.

Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025:

Фото: Скриншот из трансляции

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).