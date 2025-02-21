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Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов клубов РПЛ этой зимой

Transfermarkt опубликовал список самых дорогих трансферов клубов РПЛ этой зимой
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих приобретений команд Российской Премьер-Лиги в зимнее трансферное окно.

1. Луис Энрике да Силва перешёл из «Ботафого» (Бразилия) в «Зенит» (€ 33 млн).
2. Ливай Гарсия перешёл из АЕКа (Греция) в «Спартак» (€ 18,7 млн).
3. Пабло Солари перешёл из «Ривер Плейт» (Аргентина) в «Спартак» (€ 10 млн).
4. Данил Глебов перешёл из «Ростова» в московское «Динамо» (€ 8 млн).
5. Алеррандро перешёл из «РБ Брагантино» (Бразилия) в ЦСКА (€ 4,2 млн).

6. Хуан Касерес перешёл из «Лануса» (Аргентина) в московское «Динамо» (€ 3,4 млн).
7. Илья Помазун перешёл из ЦСКА в «Спартак» (€ 1,2 млн).
8. Саша Зделар перешёл из ЦСКА в «Зенит» (€ 1,2 млн).
9. Ифет Джаковац перешёл из «Бачка Тополы» (Сербия) в «Акрон» (€ 1 млн).
10. Хуан Кастильо перешёл из «Форталесы» (Колумбия) в «Пари НН» (€ 300 тыс.).

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