Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин: если в «Зените» есть Барриос, зачем ещё нужен Зделар?

Алдонин: если в «Зените» есть Барриос, зачем ещё нужен Зделар?
Комментарии

Экс-футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на переход сербского полузащитника Саши Зделара из армейского клуба в «Зенит».

«Саша Зделар перешёл в «Зенит»? Серьёзно? Ничего себе! Я сначала подумал, что это какой-то вброс. Если в «Зените» есть Барриос, не знаю, зачем ещё нужен Зделар. Возможно, между ЦСКА и питерской командой намечается ещё какая-то сделка или этот трансфер происходит для глубины состава и ротации. Саша — это точно не игрок, который сразу попадёт в основной состав питерцев. Я не могу понять, зачем «Зенит» осуществил этот трансфер. От такого перехода выиграл только ЦСКА, получив деньги. Но необходимо знать детали сделки», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Зенит» забрал Зделара у ЦСКА? А «Динамо» подписало защитника из Парагвая
«Зенит» забрал Зделара у ЦСКА? А «Динамо» подписало защитника из Парагвая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android