Алдонин: Глебов — стержневой игрок, он может стать хорошим подспорьем для «Динамо»

Бывший российский футболист Евгений Алдонин прокомментировал переход полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо».

«Время покажет, не хватало ли «Динамо» такого футболиста, как Глебов, и станет ли этот трансфер удачным. Данил — игрок сборной России и находится в хорошем возрасте. Мне кажется, этот трансфер дороговат для «Динамо». С другой стороны, сделка уже осуществлена. Зачем об этом говорить? У команды большие амбиции бороться за чемпионство, а Глебов — футболист с хорошим объёмом работы и характером. Это стержневой игрок, который может стать хорошим подспорьем», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.