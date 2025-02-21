Ленини — об отсутствии трансферов у «Краснодара»: можем и так бороться за высокие места

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини отреагировал на отсутствие трансферов у чёрно-зелёных этой зимой. По словам Ленини, «быки» и без усиления обладают достаточно мощным составом.

— «Зенит» и «Спартак» активно усиливаются, а у «Краснодара» ни одного трансфера. Считаете, что у вас равноценные составы с питерцами и москвичами?

— У нас нет трансферов, скорее всего, потому что нынешнего состава хватает для борьбы за высокие места — мы это показали в первой части сезона, — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».