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Константин Генич прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Константин Генич прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
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Известный российский комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в своём телеграм-канале.

«Отличная жеребьёвка! Мадридское дерби, «Ливерпуль» с «Парижем» («ПСЖ» — Прим. «Чемпионата»), немецкие гранды… Класс», — написал Генич.

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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