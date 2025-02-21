Известный российский комментатор и журналист Константин Генич прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в своём телеграм-канале.

«Отличная жеребьёвка! Мадридское дерби, «Ливерпуль» с «Парижем» («ПСЖ» — Прим. «Чемпионата»), немецкие гранды… Класс», — написал Генич.

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).