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Червиченко: не вижу в «Спартаке» футболистов, которые будут сильнее Зорина в атаке

Червиченко: не вижу в «Спартаке» футболистов, которые будут сильнее Зорина в атаке
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход нападающего красно-белых Даниила Зорина в «Ахмат» на правах аренды.

«Я считаю, что аренда Зорина в «Ахмат» — это глупость. Это один из самых талантливых молодых игроков в «Спартаке». Таким футболистам обязательно нужно давать шанс в основе, однако у «Спартака» такова нынешняя практика. Вы понимаете, если бы в 1990-е подающих надежды Тихонова или Титова куда-то отдали, а не дали шанс, то мы бы их не увидели во всей звёздности. В случае с Зориным аналогичная ситуация. Человек только начинает ярко играть, но в состав ставят тех, за кого заплатили большие деньги.

Я не вижу футболистов в атаке «Спартака», которые будут сильнее Зорина. Видимо, те, кто осуществляет дорогие трансферы, превалируют над теми, кто принимает решения. Если Гарсию купили за € 20 млн, понятно, что его и будут ставить, даже если он будет еле бежать. А Зорина всё равно будут держать на лавке, даже если он будет забивать в каждом матче. Самое главное, чтобы 20-миллионное чудо выходило на поле, чтобы оправдать потраченные деньги», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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