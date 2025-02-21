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Кутепов: зачем отказываться от хорошей зарплаты в России ради Европы? Тут с головой что-то

Кутепов: зачем отказываться от хорошей зарплаты в России ради Европы? Тут с головой что-то
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Защитник «Велеса» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», высказался по поводу желания некоторых российских футболистов переехать в европейские чемпионаты. Он считает, что нет смысла отказываться от хорошей зарплаты в России только ради того, чтобы говорить: «Я играл в Европе».

«Зачем уезжать в Европу только для того, чтобы потом сказать, что «я играл в Европе»? Тебе здесь предлагают хорошую работу и зарплату, но ты отказываешься и говоришь, что пойдёшь туда, потому что «там Европа»? Тут с головой что-то. Зачем отказываться от хорошего?

Понимаю, если бы в Европе предложили хороший контракт. Естественно, человек пойдёт туда, где ему будет лучше, стабильнее. Ему ещё семью кормить. Это нормальная человеческая позиция», – приводит слова Кутепова «РБ Спорт».

Напомним, Кутепов выступал за «Спартак» на протяжении 10 лет. В составе красно-белых он стал чемпионом России в 2017 году.

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