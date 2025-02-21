Чанов: немного в недоумении от трансфера Зделара в «Зенит»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на трансфер сербского полузащитника Саши Зделара в «Зенит».

«В РПЛ возможности «Зенита» по покупке футболистов стоят отдельным пунктом. Честно говоря, пока не знаю, зачем команде Зделар. Вполне возможно, Сергей Богданович по-своему видит позицию сербского полузащитника. Любому тренеру всегда кого-то не хватает, даже когда есть полный состав, поэтому, если есть возможность, клуб усиливается. Но сейчас я немного в недоумении от такого трансфера.

Если ЦСКА не планировал продлевать контракт со Зделаром, то такая продажа — очень хорошо, ведь армейцы выручили деньги. На эти финансы можно приобрести другого футболиста на замену. Видимо, кто-то есть на прицеле, кто нужен ЦСКА», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.