«Спартак» открыл фанатскую трибуну B

Московский «Спартак» открыл продажу билетов на фанатскую трибуну B, начиная с матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«ФК «Спартак-Москва» начиная с весенней части чемпионата России открывает продажи билетов на Северную трибуну (трибуну B). Клуб уважает и ценит всех своих болельщиков — и тех, кто поддерживает команду на стадионе, и тех, кто в силу разных причин переживает за нас у телеэкранов.

Сегодня нам как никогда нужна живая поддержка. Многие игроки нынешнего «Спартака», к сожалению, не знают, что такое заполненный до отказа стадион и сила фанатов, которые гонят команду вперёд.

Так давайте вместе это исправим. Нам действительно важен каждый! Ждём вас на стадионе, красно-белые. Один за всех, и все за одного!» — говорится в заявлении «Спартака».

23 и 24 февраля «Спартак» сыграет товарищеский матч с «Насафом» (Узбекистан).

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.