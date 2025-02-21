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«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 21 февраля 2025 года, состоится товарищеский матч «Краснодара» и московского «Динамо». Команды встретятся в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра пройдёт на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
2-й тайм
0 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 Са – 47'     0:2 Гонсалес – 50'    

Стартовый состав московского «Динамо»: Лунёв, Касерес, Бальбуэна, Маричаль, Фернандес, Чавес, Бителло, Гладышев, Карраскаль, Артур, Тюкавин.

Стартовый состав «Краснодара»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Черников, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

В прямом эфире игру покажет стриминговая платформа Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодара» и «Динамо».

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