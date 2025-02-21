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Экс-игрок «Спартака» Мор назвал сильные качества новичка «Зенита» Луиса Энрике

Экс-игрок «Спартака» Мор назвал сильные качества новичка «Зенита» Луиса Энрике
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор считает, что бразильский вингер Луис Энрике сможет помочь «Зениту» в весенней части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. О переходе Энрике сине-бело-голубые объявили в январе.

«Энрике практически с первых дней вписался в схему «Зенита». Это индивидуально очень сильный футболист, игрок, который может обыграть один в один и на ограниченном участке поля, и на пространстве, взять игру на себя, отдать передачу, забить. Футболист, который при прочих равных может делать разницу. Такого футболиста «Зениту» после ухода Малкома не хватало», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».

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