Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/2025

Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/2025.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций:
«Ягеллония» (Польша) — «Серкль Брюгге» (Бельгия);
«Мольде» (Норвегия) — «Легия» (Польша);
«Целе» (Словения) — «Лугано» (Швейцария);
«Пафос» (Кипр) — «Юргорден» (Швеция);
«Панатинаикос» (Греция) — «Фиорентина» (Италия);
«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Рапид» (Австрия);
«Бетис» (Испания) — «Витория Гимарайнш» (Португалия);
«Копенгаген» (Дания) — «Челси» (Англия).
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 6 марта. Ответные игры запланированы на 13 марта. Финал турнира пройдёт 28 мая в Вроцлаве (Польша).
Действующий победитель Лиги конференций — греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые с минимальным счётом обыграли итальянскую «Фиорентину» (1:0).