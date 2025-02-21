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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/2025

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/2025
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Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/2025.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций:

«Ягеллония» (Польша) — «Серкль Брюгге» (Бельгия);
«Мольде» (Норвегия) — «Легия» (Польша);
«Целе» (Словения) — «Лугано» (Швейцария);
«Пафос» (Кипр) — «Юргорден» (Швеция);

«Панатинаикос» (Греция) — «Фиорентина» (Италия);
«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Рапид» (Австрия);
«Бетис» (Испания) — «Витория Гимарайнш» (Португалия);
«Копенгаген» (Дания) — «Челси» (Англия).

Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 6 марта. Ответные игры запланированы на 13 марта. Финал турнира пройдёт 28 мая в Вроцлаве (Польша).

Действующий победитель Лиги конференций — греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые с минимальным счётом обыграли итальянскую «Фиорентину» (1:0).

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