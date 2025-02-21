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Вячеслав Чанов считает, что у «Спартака» невысокий уровень вратарей

Вячеслав Чанов считает, что у «Спартака» невысокий уровень вратарей
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Бывший тренер вратарей ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов оценил уровень вратарской линии московского «Спартака».

«Меня не удивило, что Селихов вместо клуба РПЛ пошёл в «Урал». Вы меня извините, но я скажу прямо — уровень вратарей «Спартака» не такой высокий. Только в этом сезоне Максименко начал играть стабильно, а до этого кто был? Один матч играл один, второй — другой. Так не должно быть. Должен быть один вратарь, который выигрывает конкуренцию у своих друзей-соперников и имеет право на ошибку. Сейчас в «Спартак» пришёл Илья Помазун, который составит конкуренцию, но она должна быть здоровой — не до первой ошибки. Видимо, так работали в спартаковской системе, что не прибавляет уверенности голкиперу.

Селихов давно не играл, а где играл — неудачно. Поэтому переход в «Урал» — удачный ход, ведь эта команда нацелена вернуться в РПЛ. Если уральцы поднимутся, а Александр приобретёт ту уверенность, из-за которой он оказался в «Спартаке», то в следующем сезоне мы увидим приличного вратаря в РПЛ», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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