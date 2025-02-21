Зделар — в составе «Зенита» на сайте РПЛ, несмотря на заявление о проблемах с регистрацией

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар указан в числе заявленных футболистов сине-бело-голубых на вторую часть сезона чемпионата России на официальном сайте РПЛ. Ранее сообщалось, что у «Зенита» возникли проблемы с регистрацией сербского хавбека, который ранее выступал за ЦСКА.

Фото: Сайт РПЛ

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет € 4 млн.