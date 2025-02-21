Деменко: аренда Зорина в «Ахмат» — неплохой вариант для футболиста

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался об аренде Даниила Зорина из московского «Спартака» в грозненский «Ахмат». Он считает, что это неплохой вариант для самого футболиста — у него будет шанс проявить себя в новой команде.

«Думаю, аренда Зорина в «Ахмат» — неплохой вариант для футболиста. У него там есть возможность проявить себя. Если тебя не видит Станкович в «Спартаке», то, по крайней мере, ты будешь иметь игровую практику в другом клубе. Тем более перед уходом «Спартак» с ним продлил контракт», — сказал Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.