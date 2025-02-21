Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: аренда Зорина в «Ахмат» — неплохой вариант для футболиста

Деменко: аренда Зорина в «Ахмат» — неплохой вариант для футболиста
Комментарии

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался об аренде Даниила Зорина из московского «Спартака» в грозненский «Ахмат». Он считает, что это неплохой вариант для самого футболиста — у него будет шанс проявить себя в новой команде.

«Думаю, аренда Зорина в «Ахмат» — неплохой вариант для футболиста. У него там есть возможность проявить себя. Если тебя не видит Станкович в «Спартаке», то, по крайней мере, ты будешь иметь игровую практику в другом клубе. Тем более перед уходом «Спартак» с ним продлил контракт», — сказал Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Червиченко: не вижу в «Спартаке» футболистов, которые будут сильнее Зорина в атаке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android