Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер Opta внёс изменения в рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta внёс изменения в рейтинг фаворитов Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Суперкомпьютер Opta внёс изменения в рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА после завершения жеребьёвки пар 1/8 финала и дальнейшей сетки турнира.

На первом месте находится «Ливерпуль», чьи шансы на успех оцениваются в 17,2% (было 20,2%). На второй строчке располагается каталонская «Барселона», которая выиграет Лигу чемпионов с вероятностью в 15,4% (было 12,7%). Замыкает тройку лидеров «Арсенал» — 13,6% (было 16,8%).

Топ-10 главных претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025:

1. «Ливерпуль» — 17,2%;
2. «Барселона» — 15,4%;
3. «Арсенал» — 13,6%;
4. «Интер» — 12,7%;
5. «Реал» Мадрид — 11,6%;
6. «ПСЖ» — 8,8%;
7. «Байер» — 5,8%;
8. «Бавария» — 4,8%;
9. «Атлетико» Мадрид — 2,9%;
10. «Лилль» — 1,4%.

Материалы по теме
«Реал» и «Барселона» могут встретиться в финале Лиги чемпионов УЕФА этого сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android