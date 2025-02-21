Суперкомпьютер Opta внёс изменения в рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА после завершения жеребьёвки пар 1/8 финала и дальнейшей сетки турнира.

На первом месте находится «Ливерпуль», чьи шансы на успех оцениваются в 17,2% (было 20,2%). На второй строчке располагается каталонская «Барселона», которая выиграет Лигу чемпионов с вероятностью в 15,4% (было 12,7%). Замыкает тройку лидеров «Арсенал» — 13,6% (было 16,8%).

Топ-10 главных претендентов на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/2025:

1. «Ливерпуль» — 17,2%;

2. «Барселона» — 15,4%;

3. «Арсенал» — 13,6%;

4. «Интер» — 12,7%;

5. «Реал» Мадрид — 11,6%;

6. «ПСЖ» — 8,8%;

7. «Байер» — 5,8%;

8. «Бавария» — 4,8%;

9. «Атлетико» Мадрид — 2,9%;

10. «Лилль» — 1,4%.