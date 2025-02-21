Илья Кутепов ответил людям, которые упрекают футболистов за большие зарплаты

Защитник «Велеса» Илья Кутепов, ранее выступавший за «Спартак», ответил людям, которые критикуют футболистов за большие зарплаты. Он считает, что такие люди видят лишь «красивую обёртку», но не понимают, какие жертвы стоят за внушительными зарплатами спортсменов. К тому же, Кутепов отметил, что далеко не все футболисты живут богато.

«Те, кто обычно критикует, видят только свою сторону — красивую обёртку. Они видят, что футболисты выходят на поле, на них смотрят тысячи болельщиков, у них большие зарплаты, машины. Но они не видят подноготную, что стоит за всем этим и какой процент футболистов реально живёт вот так. Есть статистика. Большинство футболистов не могут себе позволить такой жизни.

Люди не видят, какой путь пройден, сколько сил было затрачено. Если ты хочешь жить так, то должен заплатить за это своим временем, здоровьем, силами, отношениями с семьёй — ты не будешь видеться с женой и детьми, всё свободное время посвятишь футболу. Этого всего люди не видят, они не замечают, как человек пришёл к этим деньгам. Если заглянуть за кулисы, боюсь, процентов 80 тех людей, которые так говорят, не смогут даже половины такого пути пройти», — приводит слова Кутепова «РБ Спорт».