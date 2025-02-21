Спортивный директор «Баварии» Эберль высказался о матче с «Байером» в 1/8 финала ЛЧ

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в которой соперником мюнхенской команды стал «Байер».

«Бавария» и «Байер» — две лучшие на данный момент немецкие команды, которые уже подарили болельщикам несколько захватывающих матчей в этом сезоне. Ранее мы видели, насколько сложно с ними играть. Мы сделаем всё возможное, чтобы продвинуться вперёд», — сказал Эберль на пресс-конференции.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).