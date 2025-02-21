Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: странно, что после громких трансферов «Зенит» покупает Зделара

Деменко: странно, что после громких трансферов «Зенит» покупает Зделара
Комментарии

Бывший российский футболист Максим Деменко отреагировал на трансфер сербского хавбека Саши Зделара из ПФК ЦСКА в «Зенит».

«Я не могу понять трансфер Зделара из ЦСКА, но, видимо, «Зенит» как-то страхуется. Странно, что после громких покупок происходит такая сделка. У «Зенита» есть другие футболисты, которые могут подменить Барриоса. Мы сейчас говорим, что Зделар — плохой трансфер, однако он много игр провёл за ЦСКА и, возможно, каким-то образом проявит себя в «Зените».

При этом многие говорят, что это отличная сделка для ЦСКА, ведь клуб продал футболиста, который себя не проявлял — за большое количество матчей всего один гол и пас», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Зенит» забрал Зделара у ЦСКА? А «Динамо» подписало защитника из Парагвая
«Зенит» забрал Зделара у ЦСКА? А «Динамо» подписало защитника из Парагвая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android