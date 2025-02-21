Деменко: странно, что после громких трансферов «Зенит» покупает Зделара

Бывший российский футболист Максим Деменко отреагировал на трансфер сербского хавбека Саши Зделара из ПФК ЦСКА в «Зенит».

«Я не могу понять трансфер Зделара из ЦСКА, но, видимо, «Зенит» как-то страхуется. Странно, что после громких покупок происходит такая сделка. У «Зенита» есть другие футболисты, которые могут подменить Барриоса. Мы сейчас говорим, что Зделар — плохой трансфер, однако он много игр провёл за ЦСКА и, возможно, каким-то образом проявит себя в «Зените».

При этом многие говорят, что это отличная сделка для ЦСКА, ведь клуб продал футболиста, который себя не проявлял — за большое количество матчей всего один гол и пас», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.