Личка прокомментировал трансфер Глебова в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал подписание полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Он признался, что очень рад этому трансферу и высоко ценит лидерские качества новичка. Глебов повысит уровень конкуренции в команде, отметил Личка.

«Я очень рад подписанию Глебова, потому что ценю его лидерские качества. Когда «Ростов» не отпустил его летом, я не был уверен, что он перейдёт зимой. Он усилит в команде конкуренцию, это даёт большие возможности в середине: Фомин, Лаксальт, Чавес, сейчас ещё и Глебов. Плюс будет возможность качественных и хороших замен», — сказал Марцел Личка в эфире «Матч ТВ».

Всего 25-летний Данил Глебов провёл 191 матч в футболке «Ростова» и забил 12 мячей. Как сообщает авторитетный портал Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 8 млн. По различным оценкам СМИ, трансфер Глебова обошёлся «Динамо» в сумму от € 8 до 9 млн, включая потенциальные бонусы.