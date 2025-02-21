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Тренер «Барселоны» Флик высказался о возможной встрече с «Реалом» в финале Лиги чемпионов

Тренер «Барселоны» Флик высказался о возможной встрече с «Реалом» в финале Лиги чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможной встрече с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов УЕФА этого сезона. Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьёвка пар 1/8 финала и дальнейшей сетки турнира. «Барселона» и «Реал» могут сыграть друг с другом только в финале Лиги чемпионов.

«Прежде всего мы должны выйти в финал, это первая цель, другое меня прямо сейчас не интересует. Сначала мы должны сыграть с «Бенфикой» (в 1/8 финала. — Прим. «Чемпионата»), а это очень хорошая команда», — сказал Флик на пресс-конференции.

Напомним, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). «Барселона» в последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015.

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