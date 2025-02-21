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«Общаться должен, а не ушами хлопать». Сёмин — об адаптации Сафонова в «ПСЖ»

«Общаться должен, а не ушами хлопать». Сёмин — об адаптации Сафонова в «ПСЖ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался об адаптации голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ». По словам Сёмина, российский вратарь хорошо проявляет себя в составе парижан.

«Изучение языка — один из успешных факторов адаптации. Если Сафонов даёт интервью на французском, значит, он уже вместе с другими футболистами. Потому что если ты не можешь поговорить с тренером и выразить свои мысли, то, на мой взгляд, это создает определённые сложности для игрока, тренера и команды. И на командном ужине он ведь тоже должен общаться, а не ушами хлопать. Думаю, на этом этапе у Сафонова всё в плане адаптации идёт хорошо. 10 проведённых Матвеем матчей по ходу текущего сезона — это хороший показатель», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 22 млн.

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