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Деменко — о Мелёшине: почему Станкович так реагирует на воспитанников «Спартака»?

Деменко — о Мелёшине: почему Станкович так реагирует на воспитанников «Спартака»?
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Известный российский экс-футболист Максим Деменко высказался о переходе Павла Мелешина из «Спартака» в «Сочи».

«Наверняка Мелёшин не хотел окончательно уходить из «Спартака». Мне непонятно, почему Станкович так реагирует на воспитанников команды. Очевидно, что у него есть своё мировоззрение по игрокам, но Мелёшин — достаточно интересный молодой нападающий, которому просто нужно доверие. Возможно, Павел видит такое отношение клуба к себе и решился на трансфер. Но «Спартаку» нежелательно отказываться от своих воспитанников», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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