Новичок «Урарту» Тихий: в Армении отличный чемпионат, чтобы набрать топовую форму

Защитник «Урарту» Дмитрий Тихий рассказал, что у армянской команды интенсивный календарь, и это ему на руку.

«Перед трансфером пообщался с ребятами из «Урарту», с которыми я играл в России. У клуба хорошие условия, приличная база. В Армении отличный чемпионат, чтобы полноценно вернуться в игру, набрать топовую физическую форму. Только в мае здесь семь матчей с учётом Кубка. Это постоянная игровая практика, что на руку любому футболисту.

Так что для меня здесь совпали все факторы. Плюс я знаком с требованиями тренерского штаба, с Дмитрием Ивановичем [Гунько] работали ещё в «Химках», когда выходили в Премьер-Лигу. Контракт рассчитан до конца сезона», — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

За свою профессиональную игровую карьеру Тихий выступал за «Аланию», «Факел», «Луч», «Томь», «Енисей», «Химки», «Пари НН» и на данный момент — за «Урарту».

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 400 тыс.