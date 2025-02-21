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Дзанетти подвёл итоги жеребьёвки Лиги чемпионов для «Интера»

Дзанетти подвёл итоги жеребьёвки Лиги чемпионов для «Интера»
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. По её результатам соперником миланцев стал нидерландский «Фейеноорд».

«Наш путь в Лиге чемпионов был прекрасен, но теперь начинается другое соревнование. «Фейеноорд» — команда, которую стоит уважать, потому что мы видели, что им удалось сделать на пути к 1/8 финала. Мы подготовимся к обеим играм наилучшим образом, и у нас есть все предпосылки для того, чтобы пройти дальше.

На нас лежит большая ответственность, потому что мы — «Интер». Лига чемпионов — престижное соревнование, и мы постараемся пройти как можно дальше.

Мы знаем, что значит быть чемпионами Италии, но в то же время есть Лига чемпионов, в которой мы планируем дойти до финала. Мы знаем, что это сложно, но наша цель — пройти весь путь, мы не можем поставить один из турниров в приоритет", — сказал Дзанетти на пресс-конференции.

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