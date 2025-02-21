Слот высказался о предстоящих матчах «Ливерпуля» с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящих матчах «красных» с французским «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«На этом этапе турнира уровень соперников будет только высоким, и в лице «ПСЖ» мы встретимся с клубом с настоящей еврокубковой родословной.

Они с блеском квалифицировались в 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе после крупной победы над «Брестом», а также показали отличные результаты в групповом этапе, победив «Штутгарт», «Манчестер Сити», «Жирону» и «Зальцбург».

Как и мы, «ПСЖ» лидирует в своей лиге и сейчас переживает длительную серию без поражений. Это всё говорит нам о том, с каким вызовом нам предстоит столкнуться, но это также вызов, который мы будем ждать с нетерпением, зная, что мы также полностью заслужили быть в 1/8 финала.

Конечно, наш главный фокус сейчас – это предстоящие матчи в английской Премьер-лиге, начиная с «Манчестер Сити» в воскресенье, но мы будем делать всё возможное, чтобы быть в лучшей форме, когда Лига чемпионов возобновится», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).