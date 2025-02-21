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Тарханов: ЦСКА избавился от Зделара — во всех матчах он был незаметен

Тарханов: ЦСКА избавился от Зделара — во всех матчах он был незаметен
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Известный российский специалист Александр Тарханов прокомментировал переход сербского полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

«Непонятно, зачем «Зенит» подписал Зделара. ЦСКА, наоборот, избавился от него. Сколько я ни смотрел матчей с его участием, он незаметен. Взять того же Пьянича, у которого нет мобильности и подвижности, но видно, что это мастер, через него идёт вся игра. Я уж не говорю про Облякова, Файзуллаева и Кисляка, которые очень активны в атаке. Если ЦСКА так легко отдал Зделара, значит, он был не нужен», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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