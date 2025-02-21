Кирьяков: серьёзные трансферы «Спартака» и «Зенита» могут себя не оправдать

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о насыщенной зимней трансферной кампании «Спартака» и «Зенита». Он считает, что эти клубы поборются за чемпионский титул. Однако нет гарантий, что дорогостоящие новички точно оправдают большие вложения.

«Зенит» и «Спартак» будут бороться за золото, и нынешняя трансферная кампания клубов подтверждает эти амбиции. На бумаге — серьезные приобретения, серьезные деньги. Но как часто бывает в нашем чемпионате, эти приобретения могут себя и не оправдать. Так что все покажет время, как минимум первые пять матчей весенней стадии РПЛ. Потому что раскачиваться некогда", — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».