«Челси» может приобрести Леау у «Милана» за € 79,7 млн — GdS

«Челси» внимательно следит за 25-летним крайним нападающим «Милана» Рафаэлем Леау. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, несмотря на сообщения СМИ, что заинтересованным в португальском футболисте клубам придётся выплатить за него сумму отступных в размере € 175 млн, теперь «россонери» готовы продать Леау за € 79,7 млн. Подчёркивается, что «Милан» рассматривает вариант с продажей нападающего, поскольку он перестал показывать игровой прогресс.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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