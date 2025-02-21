Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 26-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 21 февраля, матчем «Лестер Сити» — «Брентфорд» стартует 26-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
Расписание матчей 26-го тура АПЛ (время — московское):
21 февраля, пятница
23:00. «Лестер Сити» — «Брентфорд».
22 февраля, суббота
15:30. «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»;
18:00. «Саутгемптон» — «Брайтон»;
18:00. «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»;
18:00. «Ипсвич Таун» — «Тоттенхэм Хотспур»;
18:00. «Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»;
18:00. «Борнмут» — «Вулверхэмптон»;
20:30. «Астон Вилла» — «Челси».
23 февраля, воскресенье
17:00. «Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест»;
19:30. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 61 очко за 26 матчей.