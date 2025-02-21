«Динамо» — «Краснодар»: Са открыл счёт в начале второго тайма

В эти минуты идёт товарищеский матч «Краснодара» и московского «Динамо». Команды встречаются в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра проходит на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «быков».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодара» и «Динамо».
На 47-й минуте встречи счёт открыл крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са.
После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке.
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