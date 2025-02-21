Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 23-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 21 февраля, матчем «Фрайбург» — «Вердер» стартует 23-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 23-го тура Бундеслиги (время — московское):

21 февраля, пятница:

22:30. «Фрайбург» — «Вердер».

22 февраля, суббота:

17:30. «Хольштайн» — «Байер»;

17:30. «Майнц» — «Санкт-Паули»;

17:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Аугсбург»;

17:30. «Вольфсбург» — «Бохум»;

20:30. «Боруссия» Дортмунд — «Унион».

9 февраля, воскресенье:

17:30. «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм»;

19:30. «Бавария» — «Айнтрахт»;

21:30. «Хоффенхайм» — «Штутгарт».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 55 очков после 22 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 47 очков. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (42).