Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 23-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

Сегодня, 21 февраля, матчем «Фрайбург» — «Вердер» стартует 23-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 23-го тура Бундеслиги (время — московское):
21 февраля, пятница:
22:30. «Фрайбург» — «Вердер».
22 февраля, суббота:
17:30. «Хольштайн» — «Байер»;
17:30. «Майнц» — «Санкт-Паули»;
17:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Аугсбург»;
17:30. «Вольфсбург» — «Бохум»;
20:30. «Боруссия» Дортмунд — «Унион».
9 февраля, воскресенье:
17:30. «РБ Лейпциг» — «Хайденхайм»;
19:30. «Бавария» — «Айнтрахт»;
21:30. «Хоффенхайм» — «Штутгарт».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 55 очков после 22 матчей. На второй строчке находится «Байер», заработав 47 очков. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (42).