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«Динамо» — «Краснодар»: «быки» забили два гола за три минуты

«Динамо» — «Краснодар»: «быки» забили два гола за три минуты
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В эти минуты идёт товарищеский матч «Краснодара» и московского «Динамо». Команды встречаются в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Игра проходит на стадионе «Джебель-Али» (Дубай, ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу «быков».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 Са – 47'     0:2 Гонсалес – 50'     1:2 Гладышев – 80'    

На 50-й минуте защитник Джованни Гонсалес укрепил преимущество команды Мурада Мусаева.

Ранее, на 47-й минуте встречи, счёт открыл крайний нападающий «Краснодара» Виктор Са.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке.

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