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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 23-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 23-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 21 февраля, матчем «Ренн» — «Реймс» стартует 23-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 21-го тура Лиги 1 (время — московское):

21 февраля, пятница:

  • 22:45. «Ренн» — «Реймс»;

22 февраля, суббота:

  • 19:00. «Лилль» — «Монако»;
  • 21:00. «Сент-Этьен» — «Анже»;
  • 23:05. «Осер» –«Марсель».

23 февраля, воскресенье:

  • 17:00. «Нант» — «Ланс»;
  • 19:15. «Ницца» — «Монпелье»;
  • 19:15. «Страсбург» — «Брест»;
  • 19:15. «Гавр» — «Тулуза»;
  • 22:45. «Лион» — «ПСЖ».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 56 очков за 22 матча. Второе место занимает «Марсель», заработав 46 очков. На третьей строчке располагается «Ницца», у которой 40 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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