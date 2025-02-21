Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 23-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
Сегодня, 21 февраля, матчем «Ренн» — «Реймс» стартует 23-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 21-го тура Лиги 1 (время — московское):
21 февраля, пятница:
- 22:45. «Ренн» — «Реймс»;
22 февраля, суббота:
- 19:00. «Лилль» — «Монако»;
- 21:00. «Сент-Этьен» — «Анже»;
- 23:05. «Осер» –«Марсель».
23 февраля, воскресенье:
- 17:00. «Нант» — «Ланс»;
- 19:15. «Ницца» — «Монпелье»;
- 19:15. «Страсбург» — «Брест»;
- 19:15. «Гавр» — «Тулуза»;
- 22:45. «Лион» — «ПСЖ».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 56 очков за 22 матча. Второе место занимает «Марсель», заработав 46 очков. На третьей строчке располагается «Ницца», у которой 40 очков.
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