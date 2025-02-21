Кирьяков — о трансферах «Спартака»: не всегда деньги всё решают

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о работе московского «Спартака» на трансферном рынке в зимнее окно. Состав «Спартака» пополнили Ливай Гарсия (АЕК, Греция), Пабло Солари («Ривер Плейт», Аргентина) и Илья Помазун (ЦСКА).

«Спартак» пытался далеко не отставать от «Зенита» в плане усиления. Достаточно мощно укрепились по уровню игроков, которых они приобрели. Чемпионат покажет, насколько эти трансферы были успешны. Не всегда деньги всё решают», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Краснодара» на два очка.