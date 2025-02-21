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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 26-го тура Серии А сезона-2024/2025

Сегодня, 21 февраля, матчем «Лечче» — «Удинезе» стартует 26-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание тура.

Расписание матчей 26-го тура Серии А (время — московское):

21 февраля, пятница:

22:45. «Лечче» — «Удинезе».

22 февраля, суббота:

17:00. «Венеция» — «Лацио»;

17:00. «Парма» — «Болонья»;

20:00. «Торино» — «Милан»;

22:45. «Интер» — «Дженоа».

23 февраля, воскресенье:

14:30. «Комо» — «Наполи»;

17:00. «Верона» — «Фиорентина»;

20:00. «Эмполи» — «Аталанта»;

22:45. «Кальяри» — «Ювентус».

24 февраля, понедельник:

22:45. «Рома» — «Монца».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 56 очков после 25 матчей. На втором месте находится «Интер», заработав 54 очка. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 51 очко.