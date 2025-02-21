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Тарханов назвал абсурдным трансфер Мелёшина из «Спартака» в «Сочи»

Тарханов назвал абсурдным трансфер Мелёшина из «Спартака» в «Сочи»
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе нападающего Павла Мелёшина из «Спартака» в «Сочи» на постоянной основе. В четверг, 20 февраля, стало известно, что «Сочи» выкупил права на футболиста.

«Что касается ухода Мелёшина в «Сочи», я не сторонник таких трансферов. Это хороший футболист, который отлично себя проявляет в «Сочи». Почему «Спартак» не оставил своего воспитанника? Русских всегда нужно держать в составе. Если есть талант, нужно развивать, а не куда-то быстро продавать или отдавать. Считаю этот трансфер абсурдным.

Что касается аренды Зорина в «Ахмат»: это тоже интересный парень, который забивал в последних матчах за «Спартак». Не понимаю, почему клуб отдаёт таких футболистов в другие команды», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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