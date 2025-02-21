Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 25-го тура Примеры сезона-2024/2025
Сегодня, 21 февраля, матчем «Сельта» — «Осасуна» стартует 25-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.
Расписание матчей 25-го тура Примеры (время — московское):
Пятница, 21 февраля:
- 23:00. «Сельта» — «Осасуна».
Суббота, 22 февраля:
- 16:00. «Алавес» — «Эспаньол»;
- 18:15. «Райо Вальекано» — «Вильярреал»;
- 20:30. «Валенсия» — «Атлетико» Мадрид;
- 23:00. «Лас-Пальмас» — Барселона».
Воскресенье, 23 февраля:
- 16:00. Атлетик» Бильбао — «Вальядолид»;
- 18:15. «Реал» Мадрид — «Жирона»;
- 20:30. «Хетафе» — «Бетис»;
- 23:00. «Реал Сосьедад» — «Леганес».
Понедельник, 24 февраля:
- 23:00. «Севилья» — «Мальорка».
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