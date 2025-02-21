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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 25-го тура Примеры сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 25-го тура Примеры сезона-2024/2025
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Сегодня, 21 февраля, матчем «Сельта» — «Осасуна» стартует 25-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр тура.

Расписание матчей 25-го тура Примеры (время — московское):

Пятница, 21 февраля:

  • 23:00. «Сельта» — «Осасуна».

Суббота, 22 февраля:

  • 16:00. «Алавес» — «Эспаньол»;
  • 18:15. «Райо Вальекано» — «Вильярреал»;
  • 20:30. «Валенсия» — «Атлетико» Мадрид;
  • 23:00. «Лас-Пальмас» — Барселона».

Воскресенье, 23 февраля:

  • 16:00. Атлетик» Бильбао — «Вальядолид»;
  • 18:15. «Реал» Мадрид — «Жирона»;
  • 20:30. «Хетафе» — «Бетис»;
  • 23:00. «Реал Сосьедад» — «Леганес».

Понедельник, 24 февраля:

  • 23:00. «Севилья» — «Мальорка».
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