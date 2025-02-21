Голенков обеспечил «Ростову» победу в матче с «Динамо» Самарканд, оформив хет-трик
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Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Ростов» и узбекистанское «Динамо» Самарканд. Команды играли в Дубае (ОАЭ). «Ростов» одержал победу со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
3 : 1
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
0:1 1:1 Голенков – 25' 2:1 Голенков – 31' 3:1 Голенков – 70'
В составе «Ростова» хет-трик оформил нападающий Егор Голенков. Он отличился на 25-й, 31-й и 70-й минутах. Динамовцы открыли счёт на третьей минуте, реализовав пенальти.
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Динамо» завершило сезон-2024 чемпионата Узбекистана на восьмом месте в турнирной таблице.
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