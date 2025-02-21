Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голенков обеспечил «Ростову» победу в матче с «Динамо» Самарканд, оформив хет-трик

Голенков обеспечил «Ростову» победу в матче с «Динамо» Самарканд, оформив хет-трик
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Ростов» и узбекистанское «Динамо» Самарканд. Команды играли в Дубае (ОАЭ). «Ростов» одержал победу со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
3 : 1
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
0:1     1:1 Голенков – 25'     2:1 Голенков – 31'     3:1 Голенков – 70'    

В составе «Ростова» хет-трик оформил нападающий Егор Голенков. Он отличился на 25-й, 31-й и 70-й минутах. Динамовцы открыли счёт на третьей минуте, реализовав пенальти.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Динамо» завершило сезон-2024 чемпионата Узбекистана на восьмом месте в турнирной таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android