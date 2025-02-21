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Кирьяков: Глебов может взбодрить «Динамо» и повести за собой

Кирьяков: Глебов может взбодрить «Динамо» и повести за собой
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о переходе полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо». Глебов подписал контракт с «Динамо», срок которого рассчитан на пять лет.

«Считаю, что Глебов — это усиление в середину поля для «Динамо». Человек, который может немножко взбодрить команду, может повести за собой. Его сильные качества — это разрешение, отборы, навязывание борьбы. Этого динамовцам не хватало.

Ещё они приобрели крайнего защитника Касереса. Посмотрим на него, ведь мы не так сильно следим за парагвайскими командами», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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