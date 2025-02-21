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«Ахмат» объявил об уходе Ковачева в аренду в болгарский клуб

«Ахмат» объявил об уходе Ковачева в аренду в болгарский клуб
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Светослав Ковачев оставшуюся часть сезона проведёт в аренде в болгарской «Арде». Об этом сообщила пресс-служба «Ахмата» в социальных сетях.

«Полузащитник Светослав Ковачев перешёл в ФК «Арда» из Болгарии на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. Желаем удачи Светославу!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Светослав Ковачев провёл 10 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету болгарского полузащитника шесть игр и один забитый мяч в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 700 тыс.

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