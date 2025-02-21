Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: все хотят побеждать, но у кого-то финансовые возможности выше

Игорь Колыванов: все хотят побеждать, но у кого-то финансовые возможности выше
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов оценил минувшее трансферное окно для российских клубов.

«Наверное, в это трансферное окно каждый сделал то, что хотел. Просто у кого-то финансовые возможности выше. «Краснодар», видимо, посчитал, что текущего состава достаточно для борьбы за золото. «Динамо» взяло двух качественных футболистов. Особенно Глебова — хорошего опорника, капитана «Ростова». «Спартак» здорово усилился двумя нападающими. Все надеются навязать «Зениту», но они тоже подписали несколько качественных игроков. Луис Энрике — самый интересный трансфер зимы, очень сильный игрок. Все хотят побеждать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Игорь Колыванов: Карпин — амбициозный человек и хочет чего-то большего, чем «Ростов»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android