Игорь Колыванов: все хотят побеждать, но у кого-то финансовые возможности выше

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов оценил минувшее трансферное окно для российских клубов.

«Наверное, в это трансферное окно каждый сделал то, что хотел. Просто у кого-то финансовые возможности выше. «Краснодар», видимо, посчитал, что текущего состава достаточно для борьбы за золото. «Динамо» взяло двух качественных футболистов. Особенно Глебова — хорошего опорника, капитана «Ростова». «Спартак» здорово усилился двумя нападающими. Все надеются навязать «Зениту», но они тоже подписали несколько качественных игроков. Луис Энрике — самый интересный трансфер зимы, очень сильный игрок. Все хотят побеждать», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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