«Непросто было двум большим клубам договориться». Агент — о переходе Глебова

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника Данила Глебова, прокомментировал переход футболиста из «Ростова» в московское «Динамо».

«Это было непросто. Я доволен, что все завершилось. Непросто было двум большим клубам договориться. Спасибо руководителям, самому Данилу за терпение.

Когда всё решилось? В последние три дня. До этого были непростые переговоры руководителей клубов. Мы рады, что всё так завершилось — футболист пошёл на повышение», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.