Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Стад Реймс. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Непросто было двум большим клубам договориться». Агент — о переходе Глебова

«Непросто было двум большим клубам договориться». Агент — о переходе Глебова
Комментарии

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника Данила Глебова, прокомментировал переход футболиста из «Ростова» в московское «Динамо».

«Это было непросто. Я доволен, что все завершилось. Непросто было двум большим клубам договориться. Спасибо руководителям, самому Данилу за терпение.

Когда всё решилось? В последние три дня. До этого были непростые переговоры руководителей клубов. Мы рады, что всё так завершилось — футболист пошёл на повышение», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Глебов провёл 17 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Личка прокомментировал трансфер Глебова в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android