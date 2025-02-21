«Зенит» совершил самые дорогие продажи в зимнее трансферное окно — Transfermarkt
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих продаж клубов Российской Премьер-Лиги в минувшее зимнее трансферное окно.
Топ-10 самых дорогих продаж клубов РПЛ по версии Transfermarkt:
- Клаудиньо (из «Зенита» в «Аль-Садд» за € 20 млн);
- Артур (из «Зенита» в «Ботафого» за € 10 млн);
- Данил Глебов (из «Ростова» в «Динамо» Москва за € 8 млн);
- Вильсон Изидор (из «Зенита» в «Сандерленд» за € 6 млн);
- Марио Митай (из «Локомотива» в «Аль-Иттихад» за € 4 млн);
- Бенхамин Гарре (из «Крыльев Советов» в «Васко да Гама» за € 3 млн);
- Бруно Фукс (из ЦСКА в «Атлетико Минейро» за € 2,7 млн);
- Матиас Перес (из «Оренбурга» в «Серро Портеньо» за € 1,8 млн);
- Шамар Николсон (из «Спартака» в «Тихуану» за € 1,6 млн);
- Мохаммад Горбани (из «Оренбурга» в «Аль-Вахду» за € 1,25 млн).
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