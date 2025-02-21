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Кирьяков: без усилений «Краснодару» будет тяжело весной

Кирьяков: без усилений «Краснодару» будет тяжело весной
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Российский тренер Сергей Кирьяков оценил перспективы «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда занимает первое место в турнирной таблице, заработав 39 очков за 18 матчей.

«Мы не знаем возможностей сегодняшнего «Краснодара». Если в прошлом они достаточно активно действовали на трансферном рынке и предпочтение было южноамериканское, то сейчас полная тишина. Может, довольны тем, что есть, а, может, нет возможностей размениваться на какие-либо средние трансферы.

Без усилений им весной будет тяжеловато. Но если они доедут до финиша в тройке, в любом случае будет успешный сезон», — Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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