Гвардиола сообщил, что «Ман Сити» потерял ещё одного защитника на долгий период

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проинформировал о тяжёлой травме центрального защитника Джона Стоунза, из-за которой он может пропустить продолжительный период.

«У него [Стоунза] тяжёлая травма. В ближайшие часы или дни мы узнаем, нужна ли ему операция или нет… Да, [он пропустит длительный перерыв], как и Ману Аканджи», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

30-летний футболист почувствовал дискомфорт во время ответного стыкового матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1). Стоунз был заменён на восьмой минуте игры. Ранее в СМИ появлялась информация, что центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи пропустит несколько недель из-за травмы.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: