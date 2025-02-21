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Гвардиола сообщил, что «Ман Сити» потерял ещё одного защитника на долгий период

Гвардиола сообщил, что «Ман Сити» потерял ещё одного защитника на долгий период
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проинформировал о тяжёлой травме центрального защитника Джона Стоунза, из-за которой он может пропустить продолжительный период.

«У него [Стоунза] тяжёлая травма. В ближайшие часы или дни мы узнаем, нужна ли ему операция или нет… Да, [он пропустит длительный перерыв], как и Ману Аканджи», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

30-летний футболист почувствовал дискомфорт во время ответного стыкового матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (3:1). Стоунз был заменён на восьмой минуте игры. Ранее в СМИ появлялась информация, что центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи пропустит несколько недель из-за травмы.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    
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